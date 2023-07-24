Остеохондроз: симптомы, причины, лечение

Остеохондроз — заболевание, при котором нарушаются функции опорно-двигательного аппарата. Оно может проявляться в виде разрушения межпозвоночных дисков в разных областях спины. Это приводит к снижению нагрузки и деформации позвоночника.

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У остеохондроза есть множество причин, но лечение пациенту прописывается вне зависимости от того, почему был поставлен диагноз. Об остеохондрозе — в материале “Рамблера”.

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Симптомы

Симптомы остеохондроза зависят от того, где именно были разрушены позвоночные диски. Если это спина, то человек будет чувствовать боль и всегда менять положение тела. При шейном остеохондрозе появляются головные боли и головокружения.

Общий список симптомов остеохондроза:

Боль, которая усиливается во время движения или в определенных позах;

Нарушение сна, бессонница;

Изменение осанки и походки, деформация стоп;

Напряжение мышц в области спины и шеи;

Синюшность кожи, сухость и шелушения;

Боль может отдавать в другие участки тела: грудь, спину, живот и таз.

Причины

Как правило, причиной остеохондроза становится неправильная осанка, положение спины, травмы, а также чрезмерные физические нагрузки. Все это влияет на расположение межпозвоночных дисков.

Нарушение осанки может появиться из-за сидячего образа жизни, отсутствия рабочего места, ношения тяжестей и обуви с плоской подошвой. Заболевание может стать следствием других аутоиммунных болезней, которые поражают ткани тела человека. Также остеохондроз может появиться из-за нарушения обмена веществ, который влияет на состояние хрящей.

Лечение

Существует консервативное и хирургическое лечение остеохондроза. Второе применяется лишь в тяжелых случаях. Так, при шейном остеохондрозе пациенту изготавливают специальный воротник Шанца. Он облегчает нагрузку на шею и позволяет предупредить осложнения.