В возрасте 25-30 лет смертность от связанных с ожирением болезней увеличивается в 12 раз. Слова диетолога Маргариты Королевой приводит " Национальная служба новостей ".

Как объяснила специалист, ожирение смертельно опасно, при этом риски варьируются в зависимости от возраста. Так, при индексе массы тела более 40 в возрастной группе от 25 до 30 лет смертность от заболеваний, ассоциированных с ожирением, увеличивается в 12 раз.