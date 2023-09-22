Диетолог Королева рассказала, в каком возрасте риск наступления смерти от ожирения выше в 12 раз
В возрасте 25-30 лет смертность от связанных с ожирением болезней увеличивается в 12 раз. Слова диетолога Маргариты Королевой приводит "Национальная служба новостей".
Как объяснила специалист, ожирение смертельно опасно, при этом риски варьируются в зависимости от возраста. Так, при индексе массы тела более 40 в возрастной группе от 25 до 30 лет смертность от заболеваний, ассоциированных с ожирением, увеличивается в 12 раз.
Врач также обратила внимание, что сочетание ожирения с гипертонией увеличивает риск смертности от мозговых инсультов в 7 раз, а риск развития ишемической болезни сердца – в 4-5 раз.
"До 60 лет доживает примерно 60% людей с высоким индексом массы тела, до 70 лет – лишь 30%, а до 80 лет – не более 10%", – резюмировала диетолог.
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