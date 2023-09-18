Употребление супов не спасает от гастрита и язвы. Об этом порталу NEWS.ru заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

По словам специалиста, первые блюда наоборот способны спровоцировать ряд заболеваний ЖКТ – например, функциональную диспепсию. Помимо этого, иногда они вызывают ощущение тяжести в желудке из-за своего объема.

Супы могут быть полезны для пищеварения, когда сохраняется баланс рациона по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов, подчеркнула врач. Если же включение блюда в рацион вызывает дискомфорт, тяжесть или другие неприятные симптомы, то от его употребления стоит отказаться.