Названы четыре признака приближающейся остановки сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. О приближающейся остановке сердца может свидетельствовать ряд признаков, заявила изданию The Sun доктор Киндарон Рейнир.

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По словам специалиста, наиболее частым ранним признаком является одышка, которая возникает без особых физических нагрузок. Боль в груди, сильная потливость и судороги также нередко свидетельствуют о проблемах с сердцем.

Таким образом, именно на 4 указанных симптомах пациенты с остановкой главного органа жалуются чаще всего. Также перед этим у них периодически наблюдаются тошнота или рвота, слабость, головокружение и ощущение дискомфорта в желудке.

"Эти симптомы считаются предвестниками неминуемой и внезапной остановки сердца. Они проявляются за несколько часов, дней или недель до сбоя в работе органа".