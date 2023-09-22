Названы четыре признака приближающейся остановки сердца

Кардиолог Рейнир перечислила четыре признака приближающейся остановки сердца
Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. О приближающейся остановке сердца может свидетельствовать ряд признаков, заявила изданию The Sun доктор Киндарон Рейнир.
По словам специалиста, наиболее частым ранним признаком является одышка, которая возникает без особых физических нагрузок. Боль в груди, сильная потливость и судороги также нередко свидетельствуют о проблемах с сердцем.
Таким образом, именно на 4 указанных симптомах пациенты с остановкой главного органа жалуются чаще всего. Также перед этим у них периодически наблюдаются тошнота или рвота, слабость, головокружение и ощущение дискомфорта в желудке.
"Эти симптомы считаются предвестниками неминуемой и внезапной остановки сердца. Они проявляются за несколько часов, дней или недель до сбоя в работе органа".
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