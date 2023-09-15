Ученые выяснили, что испытывает человек при остановке сердца

Некоторые пациенты во время остановки сердца испытывают боль, слышат звуки и видят, что происходит вокруг них. К таким выводам пришли американские ученые в ходе исследования, результаты которого публикует CNN Health.

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Специалисты наблюдали за более чем 500 пациентами, у которых была диагностирована остановка сердца. Для получения результатов врачи при помощи специальных устройств следили за работой их мозга в этот период времени, отслеживали исходящие от него импульсы.

Тех людей, которые приходили в сознание, исследователи опрашивали, какие ощущения они испытывали, что видели и слышали. В результате было обнаружено следующее.

При остановке сердца некоторые могут слышать и видеть все, что происходит вокруг них. Окружающая обстановка воспринимается отдаленно, иногда пациенты сообщали о том, что словно отделялись от своего тела и наблюдали за всем со стороны.

Другие испытывали болевые ощущения, чувство разлуки, умиротворения либо осознавали, что им требуется вернуться домой, в некое родное место, к которому они привязаны.

Что касается научного обоснования таких воспоминаний, то устройства приравнивают их к мыслям о том, что действительно происходило, а не является результатом фантазии или галлюцинацией.