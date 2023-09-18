Врач назвала эффективные упражнения для укрепления сердца

Занятия йогой, стретчингом и плаванием укрепляют сердечную мышцу, что, в свою очередь, может улучшить состояние здоровья. Об этом порталу NEWS.ru заявила врач-кардиолог Асият Хачирова.

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По словам специалиста, йога и стретчинг также способствуют улучшению гибкости, снижению уровня стресса и артериального давления. Плавание, в свою очередь, ускоряет кровообращение.

Аналогичными свойствами обладают и другие кардиоваскулярные упражнения, обратила внимание эксперт. В качестве примера она назвала бег, катание на велосипедах, скандинавскую ходьбу, аэробику и силовые тренировки. Последние помогают укрепить мышечный корсет, который поддерживает работу сердца, отметила кардиолог.