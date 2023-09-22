Врач рассказал, кому нельзя принимать лекарства от укачивания

Средства от укачивания нельзя принимать водителям из-за возможного побочного эффекта. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил врач Владимир Зайцев.

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Как объяснил специалист, после приема подобного рода лекарств человек может заснуть за рулем. В этой связи к их помощи рекомендуется прибегать исключительно пассажирам.

Преодолеть неприятное состояние можно и другими способами, обращает внимание врач. Например, в таком случае следует остановиться и подышать свежим воздухом. Если такой возможности нет, то будучи за рулем стоит смотреть вдаль и равномерно дышать.

При частом укачивании в необходимо проконсультироваться со специалистом, резюмировал Владимир Зайцев.