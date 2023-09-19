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Ученые выяснили, как бытовая химия может влиять на развитие рака у женщин

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Университета Южной Калифорнии и Мичиганского университета проверили, как влияет бытовая химия на риск развития рака у женщин. Соответствующая публикация вышла в издании Journal of Exposition Science and Environmental Epidemiology.

В исследовании участвовали более 10 тысяч человек. Специалисты изучали влияние PFAS (пер- и полифторалкильных веществ) и фелолов, которые могут разрушать эндокринную систему и провоцировать развитие опухолей молочной железы, яичников, кожи и матки. Подтвердилась связь развития рака и повышенного уровня PFAS в организме.

Ученые пришли к выводу, PFAS действительно могут нарушать уровень гормонов в организме и повышать таким образом риск развития определенных видов рака. Эти вещества используются в бытовой химии, покрытии тефлоновых сковородок, водонепроницаемой одежде, устойчивых к пятнам тканях и упаковке бытовой химии. Они плохо разлагаются в живой природе и до нескольких лет могут не выводиться из организма.

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