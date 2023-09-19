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Врач Бондаренко объяснил, как правильно начать утро

Врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко. рассказал, с чего лучше начать утро, чтобы действительно проснуться. Его слова передает «Радио Sputnik».

Врач Бондаренко объяснил, как правильно начать утро
© Unsplash

По словам специалиста, чтобы утро началось правильно, нужно сделать гигиеническую гимнастику - это самая полезная зарядка.

«Когда мы просыпаемся, надо начинать зарядку с потягушек. То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнения», – объяснил Бондаренко.

Также врач напомнил о дыхательных упражнениях, которые нужны для восстановления баланса кислорода и углекислого газа в организме. Такие упражнения можно выполнять сидя или стоя.

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