Врач предупредил о риске развития болезней почек после ангины

Нефролог Виноградов предупредил о риске поражения почек после перенесенной ангины
Если запустить лечение ангины и переносить ее "на ногах", то риск поражения почек увеличивается. Об этом изданию "Говорит Москва" заявил нефролог Владимир Виноградов.
По словам специалиста, при рецидивирующих ангинах может развиться хронический гломерулонефрит, который впоследствии приведет к терминальной почечной недостаточности.
Сама по себе хроническая болезнь почки (ХБП) является не самостоятельным диагнозом, а следствием другого заболевания, отметил врач.
В начале ХБП никак себя не проявляет, также обратил внимание нефролог. Симптомы начинают наблюдаться при 5-ой стадии в преддиализном периоде, резюмировал он.
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