Врач предупредил о риске развития болезней почек после ангины

Если запустить лечение ангины и переносить ее "на ногах", то риск поражения почек увеличивается. Об этом изданию "Говорит Москва" заявил нефролог Владимир Виноградов.

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По словам специалиста, при рецидивирующих ангинах может развиться хронический гломерулонефрит, который впоследствии приведет к терминальной почечной недостаточности.

Сама по себе хроническая болезнь почки (ХБП) является не самостоятельным диагнозом, а следствием другого заболевания, отметил врач.

В начале ХБП никак себя не проявляет, также обратил внимание нефролог. Симптомы начинают наблюдаться при 5-ой стадии в преддиализном периоде, резюмировал он.