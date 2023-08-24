Уролог назвал привычки, разрушающие почки

Почки в организме отвечают за целый ряд функций, от выделительных процессов до артериального давления. Однако, по словам уролога Марка Гадзияна, многие наши привычки могут сильно навредить почкам.

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Так, патологическую подвижность почки способны спровоцировать резкая потеря веса и дефицит жиров, а риск образования камней в почках растет из-за большого потребления белков.

Кроме того, те, кто использует мочегонные препараты для похудения, также вредят почкам.

Еще одна вредная привычка - откладывать поход в туалет. Дело в том, что мочевой пузырь накапливает 250–350 мл жидкости, но если терпеть слишком долго, то моча может забрасываться обратно в почки.

Другая опасность для почек заключается в чрезмерном употреблении кофе - это перегружает почечную ткань, а кофеин обладает мочегонным эффектом, поэтому заставляет почки работать в более усиленном режиме.

Также для почек опасен сидячий образ жизни, потому как он приводит к застоям в органах малого таза и почках, нарушая при этом циркуляцию крови. Чтобы быть здоровее, уролог рекомендует каждый час выполнять упражнения.