Уролог назвал привычки, разрушающие почки

Уролог Гадзиян назвал привычки, разрушающие почки
Почки в организме отвечают за целый ряд функций, от выделительных процессов до артериального давления. Однако, по словам уролога Марка Гадзияна, многие наши привычки могут сильно навредить почкам.
Так, патологическую подвижность почки способны спровоцировать резкая потеря веса и дефицит жиров, а риск образования камней в почках растет из-за большого потребления белков.
Кроме того, те, кто использует мочегонные препараты для похудения, также вредят почкам.
Еще одна вредная привычка - откладывать поход в туалет. Дело в том, что мочевой пузырь накапливает 250–350 мл жидкости, но если терпеть слишком долго, то моча может забрасываться обратно в почки.
Другая опасность для почек заключается в чрезмерном употреблении кофе - это перегружает почечную ткань, а кофеин обладает мочегонным эффектом, поэтому заставляет почки работать в более усиленном режиме.
Также для почек опасен сидячий образ жизни, потому как он приводит к застоям в органах малого таза и почках, нарушая при этом циркуляцию крови. Чтобы быть здоровее, уролог рекомендует каждый час выполнять упражнения.
Ранее мы писали о том, как не допустить образования камней в почках.