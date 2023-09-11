Нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал, что россияне, особенно подростки и молодежь, стали меньше потреблять алкоголь, однако большое число граждан все еще страдает от алкогольной зависимости.

По словам эксперта, многие считают, что алкоголизм связан исключительно с людьми низкого социального уровня и маргинальной средой, но на данный момент эта болезнь поражает и более обеспеченные слои населения.

Нарколог отметил, что по наблюдениям специалистов, проблемы со спиртным в большинстве случаев начинаются в 25-45 лет.

При этом многие считают, что нет ничего страшного в том, чтобы выпивать ежедневно бокал вина за ужином, тогда как согласно рекомендации Всемерной организации здравоохранения, употребление спиртного чаще раза в 10-14 дней уже считается системным.