Хирург рассказал, что происходит с бросающим пить алкоголиком

Хирург Умнов рассказал, что происходит с бросающим пить алкоголиком
Врач-хирург Александр Умнов рассказал изданию News.ru, что происходит с организмом бросившего пить алкоголика в первые дни трезвой жизни.
По словам доктора, самыми сложными будут первые несколько дней (от четырех до пяти). В это время человек может быть раздражительным, чувствовать апатию, страдать от нарушений сна и аппетита, тошноты и головной боли. В особо запущенных случаях возможно даже развитие белой горячки.
Тошнота, руки дрожат, пропадают аппетит и сон, мучают кошмары, раздражают любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки, — перечислил хирург.
Однако уже после пятого дня трезвости организм и мозг человека начинают восстанавливать в полной мере свои функции, возвращается аппетит. А уже спустя месяц трезвости человек может заметить, что стал нормально спать, питаться, восстановились когнитивные функции и стабилизировалось эмоциональное состояние. С каждым новым месяцем организм будет работать все лучше ввиду полного очищения от этанола и продуктов его распада.
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