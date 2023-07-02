Хирург рассказал, что происходит с бросающим пить алкоголиком

По словам доктора, самыми сложными будут первые несколько дней (от четырех до пяти). В это время человек может быть раздражительным, чувствовать апатию, страдать от нарушений сна и аппетита, тошноты и головной боли. В особо запущенных случаях возможно даже развитие белой горячки.

Однако уже после пятого дня трезвости организм и мозг человека начинают восстанавливать в полной мере свои функции, возвращается аппетит. А уже спустя месяц трезвости человек может заметить, что стал нормально спать, питаться, восстановились когнитивные функции и стабилизировалось эмоциональное состояние. С каждым новым месяцем организм будет работать все лучше ввиду полного очищения от этанола и продуктов его распада.