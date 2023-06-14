Иногда любителей пива пытаются распознать по лишнему весу и бросающемуся в глаза животу, однако ни первое, ни второе не является медицинскими симптомом пристрастия. О более конкретных признаках алкоголизма "Уральскому меридиану" рассказал психиатр-нарколог Кирилл Шатунов.

По его словам, к ним относится ежедневное употребление 1-2 бутылок хмельного напитка после работы. Во-вторых, пропадает рвотный рефлекс при питье большого количества пива. Некоторые пациенты впоследствии переходят на сорт с более высоким содержанием спирта.

Кроме того, у человека начинают формироваться так называемые "ритуалы", отмечает врач. Например, хочется покупать определенную закуску в конкретный день недели к своему любимому напитку. Это свидетельствует о психологической зависимости. Если же обозначать зависимость в цифрах, то условные 5 литров выпитого пива за раз говорят о развившейся физической зависимости от алкогольного продукта.