Можно ли пить алкоголь в жару? Объясняет врач

Токсиколог Нужный: алкоголь в жару пить нельзя из-за сильного обезвоживания. С наступлением жары россияне начали марш-броски до пляжей, дач и парков отдыха, чтобы отдохнуть под шашлычок и коньячок. Без алкоголя такие тусовки не обходятся, и даже солнцепёк и духотища таких энтузиастов не останавливают. И очень зря, заявляет врач, потому что и без алкоголя организм испытывает сильный стресс на жаре, а уж с ним — и подавно.

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Как объяснил доктор медицинских наук и специалист по токсикологии алкогольных напитков Владимир Нужный, терпеть похмелье ни в коем случае нельзя, потому что это опасно для здоровья, особенно для сердца.

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А что вообще такое похмелье?

Это состояние, которое наступает после того, как алкоголь в организме уже распался. Обычно оно сопровождается:

большой потерей воды и обезвоживанием организма;

нарушением водно-солевого баланса (уровень ионов калия и магния в крови уменьшается, а ионы натрия увеличиваются);

закислением крови из-за накопления продуктов распада алкоголя;

нарушением углеводного обмена (уровень глюкозы в крови снижается).

И проблема в том, что летом на жаре первые два пункта и так происходят, именно поэтому гражданам, которые обильно потеют, очень советуют пить больше воды. Организм и так испытывает стресс, а алкоголь делает всё только хуже, поэтому специалист и не советует пить на жаре. Но если очень хочется, то можно, но не всё.

Какой алкоголь можно пить летом?

Тяжёлые и крепкие напитки сразу идут в бан, от них не будет никакого толка или удовольствия. Можно заменить их пивом, которое ещё и жажду неплохо утолит.

К тому же, чтобы напиться пивом, нужно выдуть не менее 3 литров, а это трудновато. Подойдут и белые лёгкие сухие вина с кислинкой, особенно если их пить холодными. Красные и белые тяжёлые вроде шардоне выбирать не стоит, от них похмелье хуже, а для него и доза нужна поменьше, чем у пива — всего 1–1,5 литра. Это сдюжить уже проще.

Что делать с похмельем?

Если всё-таки перебрали и в организме начался полный раздрай, то есть несколько способов снизить проявление симптомов. Полностью их не уберёт ни одна таблетка и ни один коктейль. В первую очередь стоит выбрать рассол от солёных огурцов или квашеной капусты, кислые щи тоже подойдут, как и наваристые супы. Напитки на основе фруктов и ягод тоже отлично сработают — морсы, компоты, соки, особенно яблочный. Летом ещё хорошо подействует арбуз. Это все поможет восстановить водно-солевой баланс.