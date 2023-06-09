Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что алкоголь в любом количестве повышает риск развития 60 заболеваний, 33 из которых никогда не связывали с употреблением спиртного. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Nature Medicine.

Помимо цирроза печени, инсульта и рака, алкоголь повышает вероятность подагры, катаракты и переломов. Спиртные напитки также опасны для кровеносной системы. К краткосрочным рискам употребления алкоголя относят травмы, агрессивное поведение и отравление; к долгосрочным — болезни сердца и печени, инсульты, а также рак печени, кишечника, моли и молочной железы.

Исследователи изучили китайскую базу данных о состоянии здоровья более чем 512 тысяч взрослых, которым в среднем было 52 года. Примерно треть мужчин пили спиртное регулярно, минимум раз в неделю. У женщин такое поведение встречалось только в двух процентах случаев.

Женщины стали контрольной группой, которая позволила подтвердить, что повышенный риск заболевания у мужчин вызвало употребление алкоголя, а не генетика.

У мужчин, которые пили алкоголь регулярно, был выше риск госпитализации и каких-либо болезней по сравнению с мужчинами, которые употребляли спиртное изредка. По результатам исследования, алкоголь делает более вероятными 60 заболеваний у мужчин в Китае.

Команда исследователей убеждена, что исследование демонстрирует, как потребление алкоголя может повлиять на риск заболеваний у людей по всему миру, и будет иметь ключевое значение для разработки стратегий профилактики.

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