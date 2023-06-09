$82.09+0.6388.04+0.87

Ученые описали неочевидную опасность алкоголя

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что алкоголь в любом количестве повышает риск развития 60 заболеваний, 33 из которых никогда не связывали с употреблением спиртного. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Nature Medicine.

Помимо цирроза печени, инсульта и рака, алкоголь повышает вероятность подагры, катаракты и переломов. Спиртные напитки также опасны для кровеносной системы. К краткосрочным рискам употребления алкоголя относят травмы, агрессивное поведение и отравление; к долгосрочным — болезни сердца и печени, инсульты, а также рак печени, кишечника, моли и молочной железы.

Исследователи изучили китайскую базу данных о состоянии здоровья более чем 512 тысяч взрослых, которым в среднем было 52 года. Примерно треть мужчин пили спиртное регулярно, минимум раз в неделю. У женщин такое поведение встречалось только в двух процентах случаев.

Хирург Умнов рассказал, во что винный алкоголизм превращает органы

Женщины стали контрольной группой, которая позволила подтвердить, что повышенный риск заболевания у мужчин вызвало употребление алкоголя, а не генетика.

У мужчин, которые пили алкоголь регулярно, был выше риск госпитализации и каких-либо болезней по сравнению с мужчинами, которые употребляли спиртное изредка. По результатам исследования, алкоголь делает более вероятными 60 заболеваний у мужчин в Китае.

Команда исследователей убеждена, что исследование демонстрирует, как потребление алкоголя может повлиять на риск заболеваний у людей по всему миру, и будет иметь ключевое значение для разработки стратегий профилактики.

Ранее "Рамблер" писал о симптомах алкогольного отравления.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители