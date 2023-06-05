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Ученые обнаружили в чернилах осьминога средство против рака

Ученые из мексиканского университета Сонора провели исследование, результаты которого позволили выявить новое противоопухолевое и противовоспалительное средство в чернилах осьминога.

Чернила осьминога, как стало известно благодаря биологам, содержат в себе вещество, которое сокращенно именовали озопромид. Оно хорошо зарекомендовало себя в борьбе с раковыми опухолями.

Были проведены исследования на культурах клеток опухолей молочной железы, яичников, легких и простаты, которые показали, что молекула, выделенная из чернил осьминога, способна тормозить рост и размножение злокачественных образований.

Что особенно важно, при всем этом, вещество озопромид, атакуя злокачественные клетки, не повреждает здоровые.

Вакцина против рака поджелудочной железы показала хороший результат

По результатам данного исследования можно будет создавать новые препараты для лечения онкологических заболеваний. Ученые отмечают, что озопромид можно синтезировать и искусственно.

Ранее "Рамблер" рассказывал о доступных продуктах против рака.

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