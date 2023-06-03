Названы доступные продукты против рака

Список недорогих продуктов, которые могут помочь остановить размножение раковых клеток, составил врач-онколог и хирург Иван Карасев. Им он поделился в своем Telegram-канале.

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По мнению специалиста, в рацион стоит включить рыбу, яйца, бурые водоросли, лук, чеснок, семена и орехи, ягоды, томаты, шиитаке.

Иван Карасев подчеркнул, что эта еда поможет помочь в укреплении иммуннитета, помогает держаться в тонусе, стабилизирует эмоционально-психическое состояние.

"А самое главное - она помогает остановить рост раковых клеток в организме", - особенно отметил специалист.

Также Иван Карасев пишет о важности баланса: он предлагает 30% продуктов белкового происхождения и 70% - растительного.

Кстати, рыбу вовсе не нужно покупать самую дорогую, с задачей вполне справится камбала.