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Вакцина против рака поджелудочной железы показала хороший результат

В небольшом испытании вакцина против рака поджелудочной железы показала многообещающие результаты. Об этом пишет издание Scientific American.

Вакцина против рака поджелудочной железы показала хороший результат
© Unsplash

Вакцина мРНК предотвратила рецидив опухоли после операции у восьми из 16 пациентов, но данный метод все еще нуждается в подтверждении в более крупных испытаниях.

Рак поджелудочной железы — одна из самых опасных форм рака, против которой не так много эффективных методов лечения. Но вакцины с матричной РНК (мРНК), известные своей способностью предотвращать COVID, начинают показывать некоторые перспективы в борьбе со смертельным раком.

В недавнем исследовании на ранней стадии у половины пациентов с раком поджелудочной железы, получивших персонализированную противораковую вакцину с мРНК после операции, не было рецидива опухоли через полтора года. Испытание было описано в исследовании, опубликованном в журнале Nature. В нем участвовали 16 пациентов. Этого недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы. Результаты необходимо будет воспроизвести в более крупных исследованиях.

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