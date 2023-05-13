Ученые связали риск развития рака с цветом глаз

Специалисты выяснили, что от цвета глаза может зависеть предрасположенность человека к развитию онкологических заболеваний. Об этом пишет издание "Кубанские новости".

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В ходе исследования ученые изучили тысячи историй болезней и пришли к выводу, что чаще онкологические заболевания развиваются у обладателей светлых глаз. Речь идет о раке кожи и глаза.

Риск развития меланому глаза выше у людей с голубыми, зелеными и серыми глазами. Обладатели карих и черных глаз этим видом рака болеют реже.

У светлоглазых людей на 24 процента выше риск развития плоскоклеточного рака. Также у них чаще диагностируют базально-клеточную карциному.