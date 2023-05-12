Распространенная привычка сильно подсаливать пищу может нанести непоправимый вред здоровью. Об этом рассказал в эфире программы «О самом главном» (Россия 1) ее ведущий – врач общей практики Александр Мясников.

Специалист заявил, что в 20% случаев онкологические заболевания желудка связаны с неправильным питанием. Мясников назвал трансжиры и соль канцерогенами, опасными для здоровья при злоупотреблении.

«Кто-то ест соль постоянно и никакого рака не возникает, но один из мощных факторов для развития рака желудка — это бактерия хеликобактер пилори», — предупредил телеведущий.

Мясников подчеркнул, что у людей, инфицированных вышеупомянутой бактерией, при злоупотреблении поваренной солью, риск возникновения рака возрастает в несколько раз.