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Можно ли на самом деле пить кофе на ночь

Многие эксперты говорят о том, что пить кофе на ночь вредно. Считается, что кофеин возбуждает нервную систему и блокирует выработку мелатонина. А отсутствие мелатонина, как известно, совершенно не способствует здоровому сну.

Можно ли на самом деле пить кофе на ночь
© Рамблер

Однако существует и альтернативное мнение, согласно которому кофе перед сном не является табу. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Общепринятая рекомендация гласит: последнюю кружку кофе нужно выпивать не позднее 2-4 часов до сна. В противном случае, напиток может спровоцировать бессонницу. Вдобавок к этому, если у организма не будет времени на переработку кофе, то наутро можно проснуться с отеками и головной болью.

Вместе с тем специалисты пришли к выводу, что на каждого человека кофе действует по-разному. Кто-то не сможет крепко заснуть, выпив черный кофе в 16 часов. А кто-то выспится, даже если выпьет напиток непосредственно перед отходом ко сну.

Эксперты исследовали биоритмы разных людей и пришли к выводу, что "жаворонки" чаще страдают бессонницей после вечерней чашки кофе. В то время как "совам" напиток почти не мешает уснуть.

Однако специалисты советуют избегать кофе по вечерам людям старше 55 лет. Кроме того, от данного ритуала стоит отказаться пациентам с проблемами со здоровьем.

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Порядка 10% людей на планете невосприимчивы к действию кофеина, поэтому им чашка кофе на ночь не навредит. Если человек выпивает больше четырех кружек кофе в день, на него кофеин также действует усыпляюще.

Остальным же ученые рекомендуют быть осторожнее и не злоупотреблять напитком по вечерам.

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