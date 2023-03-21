Поможет ли кофе в борьбе с ожирением и диабетом: исследование

Исследования специалистов показывают, что высокий уровень кофеина в крови может оказывать неожиданный эффект на здоровье. Подробнее об этом читайте в материале «Рамблера».

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Мы привыкли слышать о том, что к потреблению кофеина и напитков, его содержащих, стоит относиться с осторожностью. Но специалисты из Швеции решили выяснить: есть ли польза от этого психоактивного вещества хотя бы для небольшого процента людей. Таким образом целью исследования, результаты которого опубликованы на портале медицинского журнала BMJ Medicine, стало изучение потенциальных причинно-следственных эффектов от долгосрочной концентрации кофеина в плазме на людей с ожирением, диабетом II типа и распространенными сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Полученные результаты ученых удивили.

Согласно ранним исследованиям, употребление от трех до пяти чашек кофе в день, содержащих в среднем 70-150 мг кофеина, связано с более низким риском развития диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Но предшественники шведских ученых не уточняли, связан ли был эффект только с кофеином или с какими-либо еще соединениями.

В этом последнем исследовании использовалась техника, известная как менделевская рандомизация. Она позволяет установить причину и следствие с помощью генетических данных. Команда обнаружила два распространенных варианта генов, связанных со скоростью метаболизма кофеина. Специалисты использовали их для определения генетически предсказанных уровней кофеина в крови и того, было ли это связано с более низким ИМТ и жировыми отложениями.

Выяснилось, что высокая концентрация кофеина в крови может быть потенциально полезна для людей с генетическими вариантами, связанными с более медленным метаболизмом кофеина. Они в среднем пьют меньше кофе, но имеют более высокий уровень психоактивного вещества в крови, чем те, кто обладает быстрым его метаболизмом.

Исследователи также обратили внимание на то, что снижение риска диабета II типа почти в половине случаев связано с потерей веса. Кофеин ускоряет обмен веществ, увеличивает сжигание жира и снижает аппетит. Таким образом ежедневное потребление 100 мг вещества, по оценкам ученых, увеличивает расход энергии примерно на 100 калорий в день.

Значит ли это, что пора пить больше кофе для здоровья? Увы, все не так просто.

Исследование было основано на данных почти 10 000 человек преимущественно европейского происхождения. Все они принимали участие в шести долгосрочных исследованиях. Выборка невелика. Более того, она не затрагивает представителей других рас.

Однако данное исследование может стать первой ступенькой на пути глубинного изучения потенциально полезного влияния кофеина на организм. Необходимы рандомизированные контролируемые испытания для оценки того, могут ли некалорийные напитки, содержащие это вещество, играть роль в снижении риска ожирения и диабета II типа. К такому выводу пришли авторы исследования.

Должны ли люди пить больше кофе, чтобы снизить риск ожирения или диабета? Наука предлагает относительно убедительные доказательства того, что потребление кофеина увеличивает сжигание жира даже в состоянии покоя. Однако кофе не является лекарством. При чрезмерном потреблении кофеин и напитки, его содержащие, могут привести к увеличению веса или даже нанести вред здоровью.