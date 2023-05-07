Какие симптомы по утрам могут указывать на рак легких
Специалист рассказала о некоторых "утренних" симптомах, которые могут указывать на развитие онкологического заболевания, а именно, – рака легких.
Сотрудница Национальной службы здравоохранения Великобритании Анита Раджа перечислила симптомы, которые должны стать своеобразным "звоночком" и поводом для обращения человека к врачу. Ее слова передает издание Daily Express.
Как утверждает Раджа, симптомами рака легких могут быть
- повышенное потоотделение во сне, лихорадка,
- сухой кашель, не прекращающийся более трех недель,
- следы крови в мокроте,
- резкая потеря веса и снижение аппетита., трудности с глотанием,
- одышка.
Если вы наблюдаете у себя по утрам вышеперечисленные симптомы, обратитесь к специалисту и пройдите все необходимые обследования для того, чтобы вовремя обнаружить или исключить развитие онкологического заболевания.
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