Какие симптомы по утрам могут указывать на рак легких

Специалист рассказала о некоторых "утренних" симптомах, которые могут указывать на развитие онкологического заболевания, а именно, – рака легких.

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Сотрудница Национальной службы здравоохранения Великобритании Анита Раджа перечислила симптомы, которые должны стать своеобразным "звоночком" и поводом для обращения человека к врачу. Ее слова передает издание Daily Express.

Как утверждает Раджа, симптомами рака легких могут быть

повышенное потоотделение во сне, лихорадка,

сухой кашель, не прекращающийся более трех недель,

следы крови в мокроте,

резкая потеря веса и снижение аппетита., трудности с глотанием,

одышка.