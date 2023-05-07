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Какие симптомы по утрам могут указывать на рак легких

Специалист рассказала о некоторых "утренних" симптомах, которые могут указывать на развитие онкологического заболевания, а именно, – рака легких.

Какие симптомы по утрам могут указывать на рак легких
© Unsplash

Сотрудница Национальной службы здравоохранения Великобритании Анита Раджа перечислила симптомы, которые должны стать своеобразным "звоночком" и поводом для обращения человека к врачу. Ее слова передает издание Daily Express.

Как утверждает Раджа, симптомами рака легких могут быть

  • повышенное потоотделение во сне, лихорадка,
  • сухой кашель, не прекращающийся более трех недель,
  • следы крови в мокроте,
  • резкая потеря веса и снижение аппетита., трудности с глотанием,
  • одышка.

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Если вы наблюдаете у себя по утрам вышеперечисленные симптомы, обратитесь к специалисту и пройдите все необходимые обследования для того, чтобы вовремя обнаружить или исключить развитие онкологического заболевания.

Ранее "Рамблер" рассказывал, каким образом искусственный интеллект сможет диагностировать рак.

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