Искусственный интеллект сможет диагностировать рак
Британские ученые научили искусственный интеллект достаточно точно определять онкологические заболевания на ранних стадиях. Об этом пишет издание Lancet eBioMedicine.
Чтобы провести эксперимент, специалисты воспользовались результатами компьютерной томографии, которая была проведена около 500 пациентам с новообразованиями в легких.
По новой методике AUC точность диагностики составила 0,87. При этом идеальным показателем считается единица, а 0,5 указывает на то, что есть определенные погрешности.
А кроме того, новая модель модель искусственного интеллекта может помогать находить тех пациентов, кто входит в группу высокого риска развития онкологических заболеваний.