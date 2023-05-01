Искусственный интеллект сможет диагностировать рак

Британские ученые научили искусственный интеллект достаточно точно определять онкологические заболевания на ранних стадиях. Об этом пишет издание Lancet eBioMedicine.

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Чтобы провести эксперимент, специалисты воспользовались результатами компьютерной томографии, которая была проведена около 500 пациентам с новообразованиями в легких.

По новой методике AUC точность диагностики составила 0,87. При этом идеальным показателем считается единица, а 0,5 указывает на то, что есть определенные погрешности.

А кроме того, новая модель модель искусственного интеллекта может помогать находить тех пациентов, кто входит в группу высокого риска развития онкологических заболеваний.