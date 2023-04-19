В России научились безошибочно обнаруживать рак мозга

В России создали первый препарат на основе ДНК-аптамеров, который дает возможность визуализировать глиальные опухоли с высочайшей точностью. Об этом пишет пресс-служба группы компаний РСК.

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Глиома поражает ткань, без которой невозможно создать рабочую среду для нейронов. Это самый распространенное и самое опасное онкологическое заболевание мозга.

В Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого создали ДНК-аптамеры, которые позволяют с помощью красителя обнаружить глиому почти с идеальной точностью.

Анна Кичкайло, одна из авторов разработки, пояснила, что используемая технология достаточно простая и одновременно недорогая. Необходимо один раз отобрать ДНК для интересующей ученых мишени, а дальше можно копировать полученную молекулу и присоединять к ней разные метки. Аптамеры связываются только с клетками глиомы, что делает диагностику заболевания проще, быстрее и эффективнее.

Помимо меток, окрашенных обыкновенными красителями, можно использовать флуоресцентные. Это позволит во время операции четко видеть очаги заболевания и удалять больную ткань, не повреждая здоровую.