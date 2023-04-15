В России впервые выпустят препарат против рассеянного склероза

Первый российский препарат для терапии рассеянного склероза будут изготавливать в Москве. Об этом пишут на сайте мэра города.

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Лекарство начнут производить на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва". Предприятия там выпускают как лекарственные препараты, так и медицинское оборудование.

Аутоиммунное заболевание рассеянный склероз поражает оболочку нервных волокон. Это может стать причиной нарушений в области движения, в том числе полностью парализовать человека. Чтобы болезнь развивалась медленнее, пациенты всю жизнь принимают лекарства, которые влияют на ее течение.

Ранее "Рамблер" писал об атеросклерозе.