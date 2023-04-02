Атеросклероз: причины развития заболевания и способы лечения

Атеросклероз — это поражение сосудов отложением холестерина с формированием атеросклеротической бляшки. Она может препятствовать или не препятствовать кровотоку. В идеале наши сосуды способны сами противостоять развитию атеросклероза. Однако это удается им не всегда.
"Забитые" сосуды – опасное для жизни состояние, потому за их здоровьем важно следить.
"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, как и почему развивается атеросклероз и можно ли его вылечить.
Хоть сосуды и могут препятствовать образованию бляшек, с возрастом, учитывая еще и инфекционный компонент, наступает эндотелиальная дисфункция – состояние при котором внутренняя оболочка сосуда плохо справляется со своими функциями и позволяет развиться опасным заболеваниям.
Важно понимать, что если при обследовании в каком-либо из сосудов найдена атеросклеротическая бляшка, запущен процесс атеросклероза во всех сосудах организма.
Для своевременного обнаружения этого заболевания, регулярно проходите профилактические осмотры у специалиста.