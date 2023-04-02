Атеросклероз: причины развития заболевания и способы лечения

Атеросклероз — это поражение сосудов отложением холестерина с формированием атеросклеротической бляшки. Она может препятствовать или не препятствовать кровотоку. В идеале наши сосуды способны сами противостоять развитию атеросклероза. Однако это удается им не всегда.

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"Забитые" сосуды – опасное для жизни состояние, потому за их здоровьем важно следить.

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, как и почему развивается атеросклероз и можно ли его вылечить.

Хоть сосуды и могут препятствовать образованию бляшек, с возрастом, учитывая еще и инфекционный компонент, наступает эндотелиальная дисфункция – состояние при котором внутренняя оболочка сосуда плохо справляется со своими функциями и позволяет развиться опасным заболеваниям.

Атеросклероз формируется постепенно. Это происходит в несколько этапов. Изначально идут минимальные отложения холестерина, и постепенно развивается атеросклеротическая бляшка. Многие опасаются, что рост патологической ткани в виде бляшки полностью перекроет сосуд. На самом деле, в большинстве случаев этого не происходит. Формируется бляшка, на ней оседают тромбы. В принципе, бляшку до 70-ти процентов покрытия сосуда может лечить терапевт посредством холестериноснижающих препаратов. Но как только бляшка переходит за 70 процентов, она подлежит хирургическому удалению.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Важно понимать, что если при обследовании в каком-либо из сосудов найдена атеросклеротическая бляшка, запущен процесс атеросклероза во всех сосудах организма.