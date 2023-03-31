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56 минут назад

Терапевт Тучина рассказала, что нужно делать для эластичности сосудов

Мария Каткова

Анжелика Тучина, врач-терапевт, рассказала, что нужно делать для того, чтобы укрепить сосуды. Об этом сообщает "Пятый канал".

Терапевт рассказала, что нужно делать для укрепления сосудов
Фото: UnsplashUnsplash

Она отметила, что проблемы с сосудами могут быть вызваны патологиями, а также неправильным образом жизни. Во втором случае нужно поменять пищевые и питьевые привычки.

Эксперт посоветовала больше двигаться, так как это сохраняет мышечную массу и насыщает сосуды кровью и кислородом, поэтому они расширяются.

Какие диеты снижают риски при проблемах с сосудами

Также стоит пить больше воды и скорректировать свое питание. Например употреблять больше овощей и ягод, так как в них содержится много полезных веществ. Они помогают замедлять воспалительные процессы в организме.

Ранее сообщалось, что названа неожиданная причина незаметного разрушения сосудов.

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