Терапевт рассказала, что нужно делать для укрепления сосудов

Анжелика Тучина, врач-терапевт, рассказала, что нужно делать для того, чтобы укрепить сосуды. Об этом сообщает "Пятый канал".

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Она отметила, что проблемы с сосудами могут быть вызваны патологиями, а также неправильным образом жизни. Во втором случае нужно поменять пищевые и питьевые привычки.

Эксперт посоветовала больше двигаться, так как это сохраняет мышечную массу и насыщает сосуды кровью и кислородом, поэтому они расширяются.

Также стоит пить больше воды и скорректировать свое питание. Например употреблять больше овощей и ягод, так как в них содержится много полезных веществ. Они помогают замедлять воспалительные процессы в организме.