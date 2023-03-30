$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

Ученые определили диеты, которые снижают смертность при высоким сердечно-сосудистом риске

Мира Маркина

Медики из Университета Манитобы установили, что средиземноморская и низкожировая диеты делают ниже вероятность летального исхода и сердечного приступа у пациентов, которые находятся в группах риска. Соответствующая научная статья появилась в The BMJ.

Исследователи проанализировали 40 высококачественных испытаний, в которых в течение трех лет участвовали 35 тысяч человек. Выяснилось, что средиземноморская и низкожировая диеты ослабляют риск смерти по любой причине, а также уменьшают количество несмертельных сердечных приступов и инсультов. При высоком риске смерти диеты спасали 36 пациентов из 1000 внутри группы. Средняя эффективность средиземноморской диеты оказалась чуть выше, чем низкожировой.

Средиземноморская диета предполагает, что человек есть много разных овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также обязательно включает в рацион рыбу и морепродукты. Соль и красное мясо, в особенности обработанное, рекомендуется либо не употреблять совсем, либо изредка позволять себе в минимальном количестве.

Первая в мире вакцина против смертельных бактерий: как она работает

Более ранние исследования показали, что отдельные диеты способны уменьшить количество инфарктов миокарда и инсультов. Новая работа впервые продемонстрировала и обосновала, что средиземноморская и низкожировая диеты снижают смертность у пациентов из групп риска.

Ранее "Рамблер" писал о смертельно опасных последствиях аритмии.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий