Медики из Университета Манитобы установили, что средиземноморская и низкожировая диеты делают ниже вероятность летального исхода и сердечного приступа у пациентов, которые находятся в группах риска. Соответствующая научная статья появилась в The BMJ.

Исследователи проанализировали 40 высококачественных испытаний, в которых в течение трех лет участвовали 35 тысяч человек. Выяснилось, что средиземноморская и низкожировая диеты ослабляют риск смерти по любой причине, а также уменьшают количество несмертельных сердечных приступов и инсультов. При высоком риске смерти диеты спасали 36 пациентов из 1000 внутри группы. Средняя эффективность средиземноморской диеты оказалась чуть выше, чем низкожировой.

Средиземноморская диета предполагает, что человек есть много разных овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также обязательно включает в рацион рыбу и морепродукты. Соль и красное мясо, в особенности обработанное, рекомендуется либо не употреблять совсем, либо изредка позволять себе в минимальном количестве.

Более ранние исследования показали, что отдельные диеты способны уменьшить количество инфарктов миокарда и инсультов. Новая работа впервые продемонстрировала и обосновала, что средиземноморская и низкожировая диеты снижают смертность у пациентов из групп риска.