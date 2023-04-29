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В России научились выявлять высокий риск рака легкого по мокроте

Ученые из Кемеровского государственного университета выяснили, какие бактерии сигнализируют о плоскоклеточном раке легкого. Это даст возможность ставить диагноз на ранней стадии, рассказал "Газете.ру" доктор биологических наук Владимир Дружинин.

В России научились выявлять высокий риск рака легкого по мокроте
© Pxhere

По словам ученого, еще 20 лет назад было принято считать, что в легких нет бактерий. Исследователям с помощью образцов мокроты удалось определить, какие бактерии содержатся в дыхательных путях пациентов, которые болеют раком легкого и в меньшей степени свойственны здоровым людям.

Предполагается, что в будущем обнаруженная закономерность позволит облегчить выявление людей, которым нужно регулярно и тщательно исследовать легкие. Метод также поможет выявлять рак у тех, кто находится в группе риска, например курильщиков.

Врачи назвали ранние симптомы болезни, которая оставляет дыры в легких

Похожие исследования, говорит ученый, проводятся по всему миру. Однако в разных странах для легких людей могут быть характерны разные бактерии.

Полученные результаты исследователи планируют подтвердить, проанализировав не только мокроту, но и ткани легких. Это позволит исключить примеси бактерий из верхних дыхательных путей.

Ранее "Рамблер" писал о предметах быта, которые негативно влияют на сердце и легкие.

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