Врач назвал предметы быта, которые негативно влияют на сердце и легкие

Доктор Амир Хан назвал восемь предметов быта, которые оказывают негативное влияние на сердце и легкие. Об этом сообщает газета Express.

© Unsplash

Прежде всего медик упомянул об ароматических свечах и палочках, которые вырабатывают токсичные частицы во время горения. Врач также отметил, что опасность представляют освежители воздуха, дезодоранты-аэрозоли и лаки для волос.

Пагубное влияние на сердце и легкие, по словам Хана, также оказывают чистящие средства для кухни и ванной. Они содержат летучие органические соединения, которые могут раздражать дыхательные пути, повреждать нервные окончания, а также провоцировать головную боль и тошноту.

Чтобы минимизировать негативный эффект опасных предметов быта, Хан посоветовал обзавестись комнатными растениями, следить за чистотой вытяжек, вентиляций и не забывать проветривать помещение.