Ученые: использование чистящих средств приводит к болезни Паркинсона

Ученые предупреждают: обычные чистящие средства связаны с 500-процентным повышением риска болезни Паркинсона. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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В течение последних 100 лет химическое вещество трихлорэтилен (ТСЕ) использовался для обезжиривания металла и химчистки одежды, присутствует в некоторых бытовых продуктах, включая чистящие салфетки, аэрозольные чистящие средства, средства для инструментов, средства для удаления краски, аэрозольные клеи, средства для чистки ковров и пятновыводители.

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В новом исследовании международная группа ученых выяснила, что TСЕ может быть невидимой причиной болезни Паркинсона. В отчете они подробно описывают широко распространенное использование химического вещества, доказательства связи токсиканта с болезнью Паркинсона и описывают семь человек, от бывшего баскетболиста НБА до капитана военно-морского флота и покойного сенатора США.

TCE был широко используемым растворителем, используемым в ряде промышленных, потребительских, военных и медицинских приложений, в том числе для удаления краски, исправления ошибок при наборе текста, очистки двигателей и анестезии пациентов. Пик его использования в пришелся на 1970-е годы.

На связь между TCE и болезнью Паркинсона впервые намекнули в тематических исследованиях более 50 лет назад. За прошедшие годы исследования на мышах и крысах показали, что ТСЕ легко проникает в мозг и ткани тела и в высоких дозах повреждает энергопроизводящие части клеток, известные как митохондрии. В исследованиях на животных TCE вызывает избирательную потерю нервных клеток, вырабатывающих дофамин, что является отличительной чертой болезни Паркинсона у людей.

Лица, которые работали непосредственно с TCE, имеют повышенный риск развития болезни Паркинсона. Однако авторы исследования предупреждают, что «миллионы людей неосознанно сталкиваются с этим химическим веществом через наружный воздух, загрязненные грунтовые воды и загрязнение воздуха внутри помещений».

Ученые выяснили, что в нескольких клинических случаях воздействие ТСЕ приводило к развитию старческого слабоумия примерно спустя 40 лет. Так, в докладе ученых говорится о семи людях, у которых TCE, возможно, способствовал болезни Паркинсона. Хотя доказательства, связывающие воздействие ТСЕ с болезнью Паркинсона у этих людей, носят косвенный характер, их истории подчеркивают трудности построения доводов против химического вещества.

Авторы отмечают, что «уже более века ТСЕ угрожает рабочим, загрязняет воздух, которым мы дышим — снаружи и внутри — и загрязняет воду, которую мы пьем. Глобальное использование растет, а не ослабевает».