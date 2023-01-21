В чем причины развития болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона относится к хроническим нейродегенеративным болезням, прогрессирующим довольно медленно, но неотвратимо. Причиной заболевания является разрушение нейронов, вырабатывающих дофамин. В результате чего основными симптомами этого недуга являются
"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, в чем причины развития этого известного заболевания, от которого чаще всего страдают именно пожилые люди.
По словам эксперта, действительно, в основе болезни Паркинсона лежит нарушение взаимосвязи между нейронами. Идет их разрушение в центральной нервной системе. В первую очередь страдают нейроны, которые вырабатывают дофамин. В результате, все операции, которые проходят в организме, нарушаются.