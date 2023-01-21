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2 часа назад

В чем причины развития болезни Паркинсона

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Болезнь Паркинсона относится к хроническим нейродегенеративным болезням, прогрессирующим довольно медленно, но неотвратимо. Причиной заболевания является разрушение нейронов, вырабатывающих дофамин. В результате чего основными симптомами этого недуга являются

В чем причины развития болезни Паркинсона
Фото: UnsplashUnsplash
  • мышечная ригидность;
  • гипокинезия;
  • тремор;
  • постуральная неустойчивость.

"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, в чем причины развития этого известного заболевания, от которого чаще всего страдают именно пожилые люди.

По словам эксперта, действительно, в основе болезни Паркинсона лежит нарушение взаимосвязи между нейронами. Идет их разрушение в центральной нервной системе. В первую очередь страдают нейроны, которые вырабатывают дофамин. В результате, все операции, которые проходят в организме, нарушаются.

Обнаружен способ избавления от тремора при болезни Паркинсона

Взаимосвязь между нейронами нарушена и органически это может быть обусловлено многими причинами: и нарушением кровообращения, и нарушением поступления кислорода, и возрастными изменениями. Но самое главное, что тот процесс, который происходил в рамках физиологических реакций, уже не происходит, в результате чего мы и видим тремор и другие симптомы.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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