В чем причины развития болезни Паркинсона

Взаимосвязь между нейронами нарушена и органически это может быть обусловлено многими причинами: и нарушением кровообращения, и нарушением поступления кислорода, и возрастными изменениями. Но самое главное, что тот процесс, который происходил в рамках физиологических реакций, уже не происходит, в результате чего мы и видим тремор и другие симптомы.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог