Специалисты рассказали, почему опасно спать на животе

Врачи и эксперты по сну всегда были согласны с тем, что спать на животе вредно, каким бы комфортным это ни было.

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Удивительно, но по данным News Medical, только около 7 процентов взрослых выбирают эту позу для сна, причем большинство людей спят на спине.

Эксперты считают, что сон лицом вниз оказывает негативное воздействие на некоторые части тела, в том числе на шею, плечи и спину.

Согласно исследованию Кливлендской клиники:

«Когда человек спит на животе, это создает дополнительную нагрузку на нижнюю часть спины — а это часть тела, которую большинство из нас итак нагружают в повседневной деятельности».

Из-за того, что лежа на спине, вы поворачиваете голову на бок, могут возникнуть боли в шее и проблемы с дыханием.

В беседе с Newsweek доктор Сара Джейн сказала , что сон на животе также может вызвать риск боли в плечах, поскольку люди естественным образом поднимают руки во время такого сна.

Эксперты сходятся во мнении, что спать на боку или на спине предпочтительнее, но предупреждают, что спать на спине — не лучший выбор для людей, страдающих апноэ во сне или тех, кто храпит.