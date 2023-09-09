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Иммунолог Крючков ждет роста заболеваемости коронавирусом

Своим прогнозом иммунолог Николай Крючков поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Иммунолог Крючков ждет роста заболеваемости коронавирусом
© Unsplash

По мнению специалиста, ключевым фактором станет снижение темпов вакцинации в разных странах.

«Даже несмотря на то, что сейчас есть увеличение количества вакцинаций в день, все равно цифры очень сильно отличаются от прошлогодних», - отметил Николай Крючков.

Точные цифры по России эксперт не приводит, но полагает, что осенью возможны новые вспышки коронавирусной инфекции.

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