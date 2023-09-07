По словам специалиста, прежде всего возникает психическая зависимость, когда меняется отношение человека к алкоголю. Он начинает пить все чаще, формируется тяга к спиртному, после чего развивается и физическая зависимость. Организм начинает ежедневно испытывать потребность в алкоголе, поскольку привыкает к нему.