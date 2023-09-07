Нарколог Дмитриев рассказал, как распознать алкоголизм на ранней стадии
Психиатр-нарколог Александр Дмитриев в беседе с "Радио 1" рассказал, как выявить алкоголизм на ранней стадии.
По словам специалиста, прежде всего возникает психическая зависимость, когда меняется отношение человека к алкоголю. Он начинает пить все чаще, формируется тяга к спиртному, после чего развивается и физическая зависимость. Организм начинает ежедневно испытывать потребность в алкоголе, поскольку привыкает к нему.
Когда алкоголя в организме нет, происходит нарушение, проявляется похмельный синдром, с которым человеку тяжело справиться. Тогда он снова начинает пить, подчеркивает Дмитриев.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что такое пассивный алкоголизм.
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