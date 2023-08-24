Ученые разработали первую вакцину против алкоголизма

Ученые Медицинского колледжа Векснера Университета штата Огайо объявили о создании вакцины против алкоголизма.

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Вакцина представляет собой генный препарат, который вводится в организм однократно и восстанавливает уровень дофамина в мозге. По данным британского журнала Nature Medicine, дофамин — это гормон счастья, который играет важную роль в развитии алкогольной зависимости.

В исследовании на приматах было показано, что однократное введение препарата приводит к долговременному снижению тяги к алкоголю. Ученые полагают, что вакцина от алкоголизма может стать прорывом в борьбе с зависимостью, которая является одной из основных причин смертности в мире.

В настоящее время препарат находится на стадии доклинических исследований. Ученые надеются вскоре начать клинические испытания.

Вакцина от алкоголизма может стать настоящим прорывом в борьбе с зависимостью. Препарат безопасен и эффективен, а его применение не требует длительного лечения. Вакцина может помочь миллионам людей избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни.