Кофе может разрушать зубы и вызывать обезвоживание. Об этом " Москве 24 " рассказала врач-диетолог Елена Соломатина .

Во избежание повреждения эмали после его употребления нужно обязательно пить воду, отмечает специалист. Вместе с тем она обратила внимание, что бодрящий напиток выводит из организма кальций: в будущем это тоже скажется на состоянии зубов.