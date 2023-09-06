Врач Соломатина предупредила о вреде кофе для организма
Кофе может разрушать зубы и вызывать обезвоживание. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Во избежание повреждения эмали после его употребления нужно обязательно пить воду, отмечает специалист. Вместе с тем она обратила внимание, что бодрящий напиток выводит из организма кальций: в будущем это тоже скажется на состоянии зубов.
Соломатина рекомендует не употреблять кофе с сахаром или сладостями, так как в подобном случае негативное воздействие на зубы усиливается.
"Сладости будут являться великолепной питательной средой для бактерий. Так как эмаль под действием кислоты размягчается, им легче проникнуть и повредить ее", – предупредила врач.
Помимо этого, кофе вызывает обезвоживание: количество слюны уменьшается, среда во рту становится сухой.
"Одна из задач слюны – убивать бактерии. Если же ее мало, патогены развиваются быстрее", – резюмировала диетолог.
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