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Врач Соломатина предупредила о вреде кофе для организма

Кофе может разрушать зубы и вызывать обезвоживание. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Во избежание повреждения эмали после его употребления нужно обязательно пить воду, отмечает специалист. Вместе с тем она обратила внимание, что бодрящий напиток выводит из организма кальций: в будущем это тоже скажется на состоянии зубов.

Соломатина рекомендует не употреблять кофе с сахаром или сладостями, так как в подобном случае негативное воздействие на зубы усиливается.

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"Сладости будут являться великолепной питательной средой для бактерий. Так как эмаль под действием кислоты размягчается, им легче проникнуть и повредить ее", – предупредила врач.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Помимо этого, кофе вызывает обезвоживание: количество слюны уменьшается, среда во рту становится сухой.

"Одна из задач слюны – убивать бактерии. Если же ее мало, патогены развиваются быстрее", – резюмировала диетолог.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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