Употребление одного стакана свежевыжатого фруктового сока в день может помочь снизить высокое кровяное давление и риск развития болезней сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, на результаты которого ссылается издание The Sun.

Специалисты проанализировали данные более 90 предыдущих исследований, в рамках которых рассматривалось влияние различных сладких продуктов на организм и функционирование органов.

В результате оказалось, что умеренное потребление фруктовых соков с натуральными сахарами характеризуется небольшим, но все же снижением артериального давления на 3,7 мм рт. ст. А вот напитки с добавлением сахара, например, газированные, напротив повышают давление примерно на 6,9 мм рт. ст.