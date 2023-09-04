Ученые назвали симптомы сердечного приступа у мужчин и женщин
В ходе исследования ученых из Северной Америки выяснилось, что у людей разного пола возникают разные симптомы. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Lancet Digital Health.
Эксперты изучили данные о случаях, когда люди в домашних условиях внезапно умирали от сердечных приступов в Калифорнии и Орегона.
Ученые проанализировали отчеты и выяснили, что наиболее распространенным симптомом у мужчин является боль в груди, а у женщин — сильная одышка.
Специалисты объяснили, что при обострении сердечно-сосудистых болезней бывают общие и специфические симптомы. Среди общих симптомов врачи выделяют тревогу, учащенное сердцебиение и симптомы, напоминающие грипп.
Ранее мы писали о сердечном приступе от холодной пищи.
Рамблер: главные новости