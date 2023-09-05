Эндокринолог рассказала, кому нельзя пить тыквенный сок

Врач-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала о пользе тыквенного сока и о том, кому он противопоказан. Слова медика приводят на портале Роскачества.

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Тыква – это природный источник витаминов и минералов, который оказывает благоприятное воздействие на организм. В овоще много клетчатки, пектинов, аминокислот, а также фосфора, железа, калия, цинка, меди, йода, кальция и магния.

Кроме того, в тыкве содержится много витаминов группы В и омега-3 жирных кислот. А еще это низкокалорийный продукты из-за большого количества воды и низкого содержания сахаров.

Сок из тыквы полезен пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Благодаря антиоксидантам в составе он защищает организм от вредоносного воздействия свободных радикалов.