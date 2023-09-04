Отравиться можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил токсиколог Алексей Водовозов.

По словам специалиста, на грибах иногда остаются частички почвы, в которой могут содержаться выделяющие ботулотоксин бактерии. Их переизбыток грозит развитием тяжелого, поражающего нервную систему заболевания под названием ботулизм.

Во избежание неприятных последствий токсиколог рекомендует тщательно удалять всю почву с грибов при их обработке, сразу их поджаривать либо мариновать и засаливать.

"Если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов, автомойка, то вредные вещества могут накапливаться в грибах, и употребление таких продуктов приведет к отравлению", – также обратил внимание врач.