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Токсиколог Водовозов предупредил об опасности грибов

Отравиться можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил токсиколог Алексей Водовозов.

По словам специалиста, на грибах иногда остаются частички почвы, в которой могут содержаться выделяющие ботулотоксин бактерии. Их переизбыток грозит развитием тяжелого, поражающего нервную систему заболевания под названием ботулизм.

Симптомы отравления грибами

Во избежание неприятных последствий токсиколог рекомендует тщательно удалять всю почву с грибов при их обработке, сразу их поджаривать либо мариновать и засаливать.

"Если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов, автомойка, то вредные вещества могут накапливаться в грибах, и употребление таких продуктов приведет к отравлению", – также обратил внимание врач.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кому стоит воздержаться от потребления грибов.

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