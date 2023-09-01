Токсиколог назвал симптомы отравления грибами

Накануне под Челябинском произошла трагедия, в ходе которой врачи не смогли спасти девочку 13 лет, попавшую в больницу после отравления грибами.

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Как выяснили журналисты из региона, ребёнку и её матери стало плохо после грибного ужина, обе обратились к врачам, но состояние подростка оказалось наиболее критичным, и организм не смог справиться с токсической атакой.

В связи с произошедшим свой комментарий дал главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава по области Виталий Казарцев:

Если грибы неправильно приготовлены или по времени недостаточно долго готовились, и человек употребил их в пищу, у него происходит гастроэнтероколит, при котором возникают тошнота, рвота и диарея.

Эксперт напомнил о необходимости проведения тщательной обработки каждого гриба, оказавшегося на кухонном столе, поскольку, по его словам, абсолютно съедобных грибов в природе нет.

Кроме того, часто возникают случаи, при которых грибники-новички путают ядовитые грибы с пригодными к употреблению в пищу. Для примера можно взять бледную поганку.