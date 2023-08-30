В Роспотребнадзоре напомнили, кому не стоит есть грибы

Грибы не рекомендуется употреблять в пищу беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями ЖКТ, детям и пожилым. Об этом сообщает "Московский комсомолец" с ссылкой на управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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В грибах содержится большое количество органического вещества под названием хитин, который не переваривается. Он также затрудняет доступ пищеварительного сока к перевариваемым веществам, отметили в управлении.

Во избежание негативных последствий употребления грибов следует придерживаться ряда простых правил. Во-первых, собирать только знакомые грибы и делать это в экологически чистых районах. Во-вторых, важно срезать каждый гриб с целой ножкой и не пробовать их во время сбора.