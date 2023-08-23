Употребление большого количества пельменей может привести к проблемам со здоровьем. Об их вредных свойствах порталу "Лайф" рассказал хирург Александр Умнов.

Во-первых, пельмени достаточно калорийны. По словам специалиста, на 100 граммов продукта приходится около 300 килокалорий, поэтому употребление пельменей 3 раза в день на протяжении недели при отсутствии соответствующей физической нагрузки чревато отложением жира в организме.

Во-вторых, в пельменях содержится глютен пшеницы, который противопоказан людям с целиакией.

Помимо этого, в этом блюде содержится соль и соя. Если из-за первой повышается артериальное давление и задерживается жидкость в организме, то вторая приправа способствует нарушению обмена веществ и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил хирург.

Наконец, в мясе содержится холестерин, избыток которого приводит к образованию холестериновых бляшек. Они, в свою очередь, грозят развитием сердечно-сосудистой патологии, резюмировал эксперт.