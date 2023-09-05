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Невролог Кузнецова предупредила об опасности утяжеленного одеяла

Сон под утяжеленным одеялом снижает напряжение и уровень стресса. Однако некоторым оно может быть противопоказано, заявила "Аргументам и Фактам" невролог Светлана Кузнецова.

Невролог предупредила об опасности утяжеленного одеяла
© Unsplash

Так, при использовании данного аксессуара могут возникнуть проблемы с дыханием, циркуляцией крови и физическими ограничениями для тела. В основном подобные неприятные последствия угрожают пациентам с апноэ сна, астмой или проблемами с системой кровообращения, объяснила врач.

Как улучшить качество сна

Во избежание дискомфорта и нанесения вреда здоровью невролог рекомендует обращаться к специалиста для получения индивидуальных рекомендаций по выбору одеяла и отсутствии противопоказаний к его использованию.

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