Невролог предупредила об опасности утяжеленного одеяла

Сон под утяжеленным одеялом снижает напряжение и уровень стресса. Однако некоторым оно может быть противопоказано, заявила "Аргументам и Фактам" невролог Светлана Кузнецова.

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Так, при использовании данного аксессуара могут возникнуть проблемы с дыханием, циркуляцией крови и физическими ограничениями для тела. В основном подобные неприятные последствия угрожают пациентам с апноэ сна, астмой или проблемами с системой кровообращения, объяснила врач.

Во избежание дискомфорта и нанесения вреда здоровью невролог рекомендует обращаться к специалиста для получения индивидуальных рекомендаций по выбору одеяла и отсутствии противопоказаний к его использованию.