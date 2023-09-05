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Терапевт Тимощенко рассказала об опасных осложнениях гайморита

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, к каким опасным осложнениям может привести гайморит. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Терапевт перечислила опасные осложнения гайморита
© РИА Новости

По словам медика, гайморит может спровоцировать развитие менингита - воспаления оболочек головного и спинного мозга, остеомиелита верхней челюсти - воспаления костной ткани, а также привести к воспалению поверхностных нервов лица.

Для лечения гайморита используются антибиотики и противоотечные препараты. Также пациентам назначаются промывание пазух носа и пункция.

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Терапевт отметила, что при частых гайморитах может понадобиться оперативное лечение.

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