Терапевт перечислила опасные осложнения гайморита

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, к каким опасным осложнениям может привести гайморит. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам медика, гайморит может спровоцировать развитие менингита - воспаления оболочек головного и спинного мозга, остеомиелита верхней челюсти - воспаления костной ткани, а также привести к воспалению поверхностных нервов лица.

Для лечения гайморита используются антибиотики и противоотечные препараты. Также пациентам назначаются промывание пазух носа и пункция.