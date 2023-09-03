О каких заболеваниях сигнализирует цвет языка

В списке симптомов многих заболеваний присутствует изменение цвета языка. Например, налет на языке может указывать на проблемы, которые есть в организме.

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“Рамблер” разобрался, какие изменения в цвете языка могут быть симптомом заболевания.

Язык в норме

Язык человека без патологических заболеваний обычно бледно-розового цвета. На его поверхности не должно быть налета.

При осмотре врачи просят пациентов показать язык, чтобы исключить патологии уже на этом этапе.

Врач-отоларинголог Светлана Зимина отмечает, что изменения цвета или формы этого органа может указывать на болезни ЖКТ, инфекции и сердечно-сосудистые заболевания.

Изменения в цвете

Заболевания внутренних органов можно определить по плотности налета, его распространению и цвету. У здоровых людей он легко счищается зубной щеткой и не отличается неприятным запахом.

Если на корне языка есть белый, серый, или желтый налет, то это может быть симптомом гастрита, язвы желудка, энтероколита.

Желтый оттенок может указывать на проблемы печени и желчного пузыря. Также эта особенность часто наблюдается у курильщиков.

Белый налет по бокам языка может указывать на заболевания почек или легких. А плотная белая пленка нередко бывает симптомом интоксикации у больных гриппом и ОРВИ. Белый налет может означать грибковую инфекцию.

Неестественный фиолетовый или синеватый цвет языка обычно связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Дополнительные факторы

Помимо цвета врачи обращают внимание на влажность языка. Излишняя сухость может быть симптомом обезвоживания, непроходимости кишечника и перетонита. Пересушенный язык может потрескаться, и стать благоприятной средой для размножения патогенных бактерий.