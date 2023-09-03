О каких заболеваниях сигнализирует цвет языка

О каких заболеваниях может сигнализировать цвет языка
В списке симптомов многих заболеваний присутствует изменение цвета языка. Например, налет на языке может указывать на проблемы, которые есть в организме.
“Рамблер” разобрался, какие изменения в цвете языка могут быть симптомом заболевания.
Язык в норме
Язык человека без патологических заболеваний обычно бледно-розового цвета. На его поверхности не должно быть налета.
При осмотре врачи просят пациентов показать язык, чтобы исключить патологии уже на этом этапе.
Врач-отоларинголог Светлана Зимина отмечает, что изменения цвета или формы этого органа может указывать на болезни ЖКТ, инфекции и сердечно-сосудистые заболевания.
Изменения в цвете
Заболевания внутренних органов можно определить по плотности налета, его распространению и цвету. У здоровых людей он легко счищается зубной щеткой и не отличается неприятным запахом.
Если на корне языка есть белый, серый, или желтый налет, то это может быть симптомом гастрита, язвы желудка, энтероколита.
Желтый оттенок может указывать на проблемы печени и желчного пузыря. Также эта особенность часто наблюдается у курильщиков.
Белый налет по бокам языка может указывать на заболевания почек или легких. А плотная белая пленка нередко бывает симптомом интоксикации у больных гриппом и ОРВИ. Белый налет может означать грибковую инфекцию.
Неестественный фиолетовый или синеватый цвет языка обычно связывают с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Дополнительные факторы
Помимо цвета врачи обращают внимание на влажность языка. Излишняя сухость может быть симптомом обезвоживания, непроходимости кишечника и перетонита. Пересушенный язык может потрескаться, и стать благоприятной средой для размножения патогенных бактерий.
Искривленная форма языка, а именно его асимметрия, может быть признаком инсульта. При обнаружении такого симптома, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.