$96.34+0.01104.61-0.33

Терапевт Чиркова рассказала, как облегчить состояние при гриппе

При гриппе нужно пить больше теплой жидкости и ни в коем случае не переносить болезнь "на ногах". Об этом порталу NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

Врач рассказала, как облегчить состояние при гриппе
© Unsplash

Врач рекомендует отдавать предпочтение чаю, морсу, отвару шиповника, напиткам из имбиря, лимона и меда. Помимо этого, при заболевании гриппом следует принимать до 1 грамма витамина С в день, а также аскорутин и витамин D.

Смертоносная болезнь легионеров: чем опасна инфекция, возникшая в Польше

Во время болезни нужно много спать и выполнять все предписания лечащего врача, резюмировала эксперт.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем могут быть опасны назальные капли.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости