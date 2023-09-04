Врач рассказала, как облегчить состояние при гриппе

При гриппе нужно пить больше теплой жидкости и ни в коем случае не переносить болезнь "на ногах". Об этом порталу NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

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Врач рекомендует отдавать предпочтение чаю, морсу, отвару шиповника, напиткам из имбиря, лимона и меда. Помимо этого, при заболевании гриппом следует принимать до 1 грамма витамина С в день, а также аскорутин и витамин D.

Во время болезни нужно много спать и выполнять все предписания лечащего врача, резюмировала эксперт.